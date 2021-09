Toekomstige iPhones krijgen mogelijk ondersteuning voor satellietcommunicatie, maar deze mogelijkheid zou alleen werken in bepaalde gebieden zonder mobiele dekking. Dat schrijft Bloomberg-journalist Mark Gurman in zijn wekelijkse nieuwsbrief.

Het gerucht dat toekomstige iPhones ondersteuning voor satellietcommunicatie krijgen, gaat al langer rond. Apple-analist Ming-Chi Kuo meldde eerder dat de iPhone 13 voorzien wordt van deze technologie, terwijl Bloomberg denkt dat de functie pas in 2022 wordt geïntroduceerd.

Apple zou werken aan een functie waarmee gebruikers een bericht kunnen sturen naar hulpdiensten of contacten op momenten dat ze geen mobiele dekking hebben. Deze communicatie verloopt dan via een satelliet.

Gurman meldt nu dat de mogelijkheid enkel bedoeld is voor noodgevallen en alleen in bepaalde gebieden beschikbaar zal zijn. Het gaat vermoedelijk om gebieden waar helemaal geen mobiele dekking is. Het wordt in ieder geval de komende jaren niet mogelijk om de functie te gebruiken als je tijdelijk geen bereik hebt.

Uiteindelijk zou Apple zijn eigen satellieten willen lanceren, maar dat is een plan dat volgens Gurman nog jaren kan duren vanwege de hoge kosten.