De eerste raket van Firefly moest vorige week tot ontploffing worden gebracht, omdat een van die vier motoren tijdens de lancering werd uitgeschakeld. Dat meldt het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf zondagavond op Twitter.

De lancering leek in eerste instantie goed te gaan, maar na 2,5 minuten kwam Firefly's Alpha-raket alsnog in de problemen. De maximale aerodynamische druk werd niet bereikt, waardoor de raket opzij zwaaide en kantelde.

Dat kwam doordat de tweede motor zichzelf na vijftien seconden uitschakelde, meldt het bedrijf nu. Volgens Firefly is het nog niet duidelijk waarom dat is gebeurd. De motor zou niet kapot zijn geweest.

Doordat een van de vier motoren was uitgeschakeld, steeg de raket minder snel op dan de bedoeling was. Dat ging in eerste instantie goed, totdat de raket steeds hoger kwam. Toen verloren de autoriteiten op de grond de controle over het ruimtevaartuig.

Ze besloten daarop in te grijpen en het zogenoemde Flight Termination System te activeren. De raket werd tot ontploffing gebracht om zo gevaar voor het publiek te voorkomen. Firefly onderzoekt nog waarom de tweede motor ermee ophield.