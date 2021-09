De Belgische privacytoezichthouder GBA gaat een meldpunt onderzoeken waarbij leerlingen "linkse ideeën in het klaslokaal" kunnen rapporteren. Het meldpunt is opgezet door de jongerentak van de rechts-radicale partij Vlaams Belang. De GBA wil kijken of het meldpunt voldoet aan de privacywet (AVG), schrijft de waakhond vrijdag op zijn website.

Vlaams Belang Jongeren zegt dat het meldpunt is bedoeld om te kijken waar en door wie "linkse ideeën in het onderwijs worden gedeeld".

Leerlingen die het formulier van het meldpunt invullen, kunnen hun melding ook voorzien van beeldmateriaal, zoals foto's en video's. Volgens de jongerentak worden meldingen gebruikt om een gesprek aan te gaan met de melder.

De GBA heeft "twijfels over de rechtmatigheid van de actie" en vraagt Vlaams Belang Jongeren via een brief om uitleg over het meldpunt. De waakhond heeft meerdere klachten van burgers ontvangen over het initiatief.

Politieke voorkeur mag niet zomaar worden geregistreerd

Omdat politieke voorkeur een bijzonder persoonsgegeven is, oftewel een persoonsgegeven dat extra wettelijke bescherming verdient, mag deze in de meeste gevallen niet geregistreerd worden, zegt de GBA. Andere bijzondere persoonsgegevens zijn ras, religie, seksuele voorkeur en medische gegevens.

Een uitzondering geldt wanneer de betreffende persoon zijn uitdrukkelijke toestemming geeft. Ook mogen politieke partijen de politieke voorkeur van hun leden registreren voor het beheer van hun partij.

"Iedere persoon van wie de gegevens zonder zijn medeweten worden verwerkt en hergebruikt, zonder dat daarvoor een rechtsgrond bestaat, kan zich tot de GBA richten om zijn rechten te laten herstellen", zegt de toezichthouder.

Als de GBA oordeelt dat het meldpunt de privacywet overtreedt, dan kan de waakhond de initiatiefnemers en de melders aansprakelijk stellen.