Google zou uit voorzorg de e-mailaccounts van diverse Afghaanse ambtenaren hebben afgeschermd, schrijft Reuters vrijdag op basis van ingewijden. Dit zou het techbedrijf doen om te voorkomen dat de Taliban de accounts gebruiken om critici en tegenstanders op te sporen. Hoeveel accounts er precies zijn afgeschermd, is niet duidelijk.

Zo'n vierentwintig Afghaanse overheidsinstanties gebruikten de servers van Google voor het verzenden en ontvangen van e-mails. Daaronder zijn de ministeries van Financiën, Industrie, Hoger Onderwijs en Mijnen.

Een werknemer van de voormalige regering zegt tegen Reuters dat de Taliban proberen de e-mails van voormalige ambtenaren te bemachtigen. Hij zei dat de Taliban hem hadden gevraagd gegevens te bewaren op de servers van het ministerie waar hij werkte.

"Als ik dat had gedaan, zouden ze toegang hebben gekregen tot gegevens en officiële correspondentie van het ministerie", zei de werknemer. Het doorzoeken van overheidsdatabases en e-mails zou informatie kunnen opleveren over medewerkers van de vorige regering, voormalige ministers en buitenlandse partners.

De werknemer gaf geen gehoor aan de eis van de Taliban en zit nu ondergedoken. Om die reden wordt zijn naam ook niet genoemd door Reuters.

Google zegt in een verklaring dat het bedrijf "de situatie in Afghanistan in de gaten houdt en tijdelijke acties onderneemt om de accounts te beveiligen". Verdere informatie over de afgeschermde accounts geeft het techbedrijf niet.