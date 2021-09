WhatsApp werkt aan een mogelijkheid om met emoji's op specifieke berichten te reageren. De website WABetaInfo, die vaak testversies van WhatsApp onderzoekt, heeft daarvan de eerste plaatjes getoond.

Een emojireactie betekent dat gebruikers een emoji op een bericht in het chatvenster kunnen plakken. Zo kan iemand met een lachend gezichtje reageren op een grap, zonder daarvoor een nieuw bericht te versturen.

Andere apps gebruiken dit al langer. Zo kun je met emoji's reageren in iMessage van Apple, maar ook in chatgesprekken op Instagram en Twitter. In zakelijke apps zoals Slack zijn de emojireacties eveneens al langer beschikbaar.

Het gebruik van deze reacties zorgt er onder meer voor dat een gesprek overzichtelijk blijft. Dat geldt met name voor groepsgesprekken, omdat de reacties minder plek innemen dan losse reacties en naast elkaar komen te staan.

Volgens WABetaInfo kunnen mensen reageren met elke emoji die ze willen. In groepsgesprekken kan iedereen zien wie met welke afbeelding heeft gereageerd. De functie zou voor zowel iPhones als Android-telefoons worden ontwikkeld.

Het is niet bekend of en wanneer WhatsApp de functie voor alle gebruikers beschikbaar maakt.