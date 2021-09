Facebook heeft zijn excuses aangeboden nadat een algoritme van het bedrijf zwarte mannen in een video als primaten had aangemerkt. Het sociale medium noemt het in gesprek met The New York Times een "onaanvaardbare fout".

Mensen die op Facebook een video van de Britse krant The Daily Mail hadden bekeken, kregen daarna via een melding de vraag of ze "meer video's over primaten" wilden bekijken. In de video uit 2020 was te zien dat zwarte mannen woordenwisselingen hadden met witte burgers en politieagenten.

Facebook zegt de verantwoordelijke kunstmatige intelligentie te hebben gesloten om onderzoek te doen naar het probleem. Het bedrijf zegt dat dit in de toekomst niet meer mag gebeuren.

"We hebben het algoritme al eens verbeterd, maar we weten dat het niet perfect is en dat we er nog meer werk in moeten steken", zegt een woordvoerder van Facebook. "Onze excuses aan iedereen die deze kwetsende melding heeft gezien."

Het is al vaker voorgekomen dat technologie onder vuur kwam te liggen vanwege discriminatie in computersystemen. In 2015 bood Google excuses aan nadat zijn Foto's-app zwarte mensen had geïdentificeerd als 'gorilla's'. Later lag ook Twitter onder vuur, omdat zijn systeem bij het uitsnijden van afbeeldingen een voorkeur bleek te hebben voor witte mensen.