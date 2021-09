De eerste raket van het Amerikaanse ruimtebedrijf Firefly is tot ontploffing gebracht. Na een geslaagde lancering kwam de raket in de problemen, waarna autoriteiten ingrepen en de raket in de lucht tot ontploffing brachten. Dat staat op de website van lanceringsbasis Vandenberg Space Force Base in de Amerikaanse staat Californië.

Firefly's Alpha-raket zou kleine satellieten naar de ruimte brengen. De raket is met een lengte van 30 meter ook relatief klein. Omdat het om de eerste missie van het bedrijf ging en die een groot risico met zich meebracht, werden de satellieten van eigenaren gratis meegenomen.

De lancering leek goed te gaan, maar na 2,5 minuut kwam de raket alsnog in de problemen. De maximale aerodynamische druk werd niet bereikt, waardoor de raket opzij zwaaide en op haar zij kantelde.

Op dat moment besloten de autoriteiten op de grond in te grijpen, om zo gevaar voor het publiek te voorkomen. In een verklaring meldt Firefly nog niet te weten wat de oorzaak van het probleem was. Het bedrijf is een onderzoek gestart met de Amerikaanse Space Force en de luchtvaartautoriteit FAA. "We zijn blij dat er geen gewonden zijn gevallen."

Hoewel de raket explodeerde, is de lancering niet volledig mislukt, zegt Firefly. Data van de missie zullen worden gebruikt om toekomstige vluchten te verbeteren.