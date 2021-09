WhatsApp laat gebruikers vanaf nu hun chatgeschiedenis overzetten van een iPhone naar een Android-telefoon, schrijft het bedrijf in een blogbericht. De functie werd vorige maand al aangekondigd.

Vooralsnog komen alleen Samsung-telefoons die Android 10 of hoger draaien in aanmerking. Op een later moment volgen andere Android-toestellen, maar wanneer precies is niet bekend. Ook is onbekend wanneer mensen berichten van een Android-telefoon naar een iPhone kunnen overzetten.

Om de chatgeschiedenis over te zetten, is een kabeltje voor Lightning naar USB-C nodig. Dat komt doordat iCloud (waarop WhatsApp-berichten van een iPhone opgeslagen kunnen worden) niet samenwerkt met Google Drive van Android.

WhatsApp schrijft dat het overzetten van berichten een van de meest aangevraagde functies van gebruikers was. "We hebben er met besturingssystemen en telefoonmakers hard aan gewerkt om dat op een veilige en betrouwbare manier te doen."

Mensen die een nieuwe Samsung-telefoon installeren, krijgen de optie voortaan te zien. Niet alleen berichten, ook accountinformatie, foto's, spraakberichten en instellingen kunnen worden overgezet.