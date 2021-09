ABBA is na 39 jaar terug met nieuwe muziek én er komt een serie concerten in Londen. De bandleden treden daar niet in levenden lijve op. In plaats daarvan betalen mensen om naar digitale en jongere versies van de Zweedse muzikanten te kijken. Niet alleen is de band van vroeger met deze technologie de tijd ineens weer vooruit, ook is het een manier om de ABBA-leden jong en relevant te houden.

De terugkeer van ABBA werd deze week aangekondigd tijdens een livestreamevenement. Op de beelden was te zien dat de leden Agnetha Fältskog (71), Anni-Frid Lyngstad (75), Björn Ulvaeus (76) en Benny Andersson (74) een soort hologrammen van zichzelf hadden laten maken. Die driedimensionale virtuele avatars (tijdens een interview na afloop van de presentatie werden ze al 'ABBAtars' genoemd) zullen volgend jaar op het podium in Londen te zien zijn.

De kans dat de band nog eens live zou optreden, was al heel klein. In 2008 had Ulvaeus gewaarschuwd dat nooit meer te zullen doen. "We hebben daar geen reden voor", zei hij destijds tegen Sunday Telegraph. "Geld speelt geen rol en we willen dat mensen ons herinneren zoals we waren: jong, uitbundig, vol energie en ambitieus."

Kans voor mensen die ABBA nooit hebben gezien

Psycholoog Saskia Geraerts noemt het digitaal verjongen van ABBA een manier om relevant te blijven. "Mensen willen zo lang mogelijk cultiveren waar ze goed in zijn. Je ziet het ook bij mensen die met pensioen gaan, die blijven vertellen over wat ze vroeger deden, want dat is wat hen status geeft."

Ook commercieel gezien lijkt het een slimme zet, want de band kan op deze manier een jonger publiek aanspreken. "Tieners willen niet naar een optreden van de generatie van hun opa en oma gaan kijken. En de kans dat fans van vroeger, van wie er nu ook veel in de zeventig zijn, naar Londen gaan afreizen is misschien ook niet groot. Ze moeten het dus voor een groot deel hebben van mensen die ABBA nog nooit hebben gezien en die het een keer willen meemaken."

“Met 160 camera's werden zelfs de kleinste bewegingen uit alle hoeken vastgelegd.”

Hoewel de videoclip bij het nieuwe nummer I Still Have Faith in You inderdaad jonge versies van de ABBA-leden laat zien, staan de zeventigers wel aan de basis van hun jeugdige exemplaren. De band heeft het optreden met 22 nummers vijf weken lang opgevoerd. Ze zetten daarvoor helmen op en trokken strakke pakken aan waarop bolletjes waren geplakt. Met 160 camera's werden zelfs de kleinste bewegingen uit alle hoeken vastgelegd.

Vervolgens maakten digitaal artiesten en technici van het bedrijf Industrial Light & Magic (ILM), overigens opgericht door Star Wars-regisseur George Lucas, met die beelden op de computer 3D-varianten van de bandleden, die bijna levensecht lijken. In totaal werkten meer dan vijfhonderd mensen aan het project.

Ook relevant voor een jonger publiek

Het is niet voor het eerst dat beroemdheden met behulp van de computer worden verjongd. In de film The Irishman gebeurde dat bijvoorbeeld met Robert De Niro en Al Pacino. Ook Paul McCartney was afgelopen juli te zien als jonge versie van zichzelf in een videoclip voor zijn nummer Find My Way.

Het lijkt dan ook niet zo erg dat ABBA hiermee een valse waarheid lijkt te scheppen. "Maar Tom Cruise gaat ook op een kistje staan om in de film langer te lijken", zegt Geraerts. "Alles op tv en op sociale media is nep. Mensen gebruiken ook filters om er jonger uit te zien op selfies. Als je ouder wordt, word je geconfronteerd met de eindigheid van het leven. Daarnaast hebben knappe personen vaak meer succes, komen sneller aan een baan, enzovoorts. En we houden er nu eenmaal van om met z'n allen naar mooie mensen te kijken."