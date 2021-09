De twee pogingen van de Marsrover Perseverance om een steenmonster te nemen, is gelukt. Wel is nog onduidelijk of het karretje het monster heeft weten vast te houden na een bepaalde procedure, meldt ruimtevaartorganisatie NASA.

Het verzamelen van de monsters is een volledig automatisch proces. De Marsrover neemt monsters met behulp van een holle boor. Vorige maand mislukte een poging om een steenmonster te nemen nog: het karretje greep toen mis.

Deze keer ging het wel goed. Op een foto is te zien dat een monsterbuisje vol met steen zit. Onduidelijk is echter of dat nog steeds het geval is. Perseverance voerde na de verzameling een procedure uit waarbij de boor en het buisje werden geschud.

Sindsdien heeft NASA geen foto meer kunnen maken waarop het monsterbuisje met steen te zien is, maar dat kan ook door slechte belichting komen. De ruimtevaartorganisatie hoopt vrijdag of zaterdag te kunnen vertellen of het steen nog in het buisje zit.

Perseverance verkent sinds vorig jaar de krater Jezero, waarin de Marsrover monsters van gesteente en stof moet verzamelen. Hiervoor heeft de rover 43 monsterbuizen van titanium aan boord, waarvan er twintig gevuld moeten worden.

De 250 meter diepe krater was 3,5 miljard jaar geleden een meer. De kans op sporen van microbiologisch leven op Mars, waar NASA naar zoekt, is daar het grootst.