De veiling voor de 3,5GHz-frequentieband, die belangrijk is voor een sneller 5G-netwerk, zal niet in april 2022 plaatsvinden, zoals eerder was gepland. De komst van een echt snel 5G-netwerk wordt daarom uitgesteld tot een later moment, schrijft demissionair staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) in een brief aan de Tweede Kamer.

De oorzaak van de vertraging is de aanhoudende kwestie met satellietbedrijf Inmarsat. Dat bedrijf heeft ontvangstschotels in de Friese plaats Burum, waarmee het voor een groot deel van de wereld de nood-, spoed- en veiligheidscommunicatie op zee en in de lucht verzorgt. Dat gebeurt al sinds 1990 via de 3,5GHz-frequentieband.

Diezelfde frequentie is ook toegewezen aan 5G, om onder meer snellere internetverbindingen mogelijk te maken. In Nederland wordt 5G al aangeboden via andere frequenties, maar de snelheidsverhoging die dat oplevert is nog niet significant. Daarvoor is echt de 3,5 GHz-band nodig.

Een adviescommissie moet eerst op zoek naar een oplossing voor Inmarsat, voordat de veiling kan doorgaan. Een rechter oordeelde in juni van dit jaar dat Inmarsat zijn ontvangstschotels voorlopig niet hoeft te verhuizen. Internationale afspraken over het grondstation wegen volgens de rechter zwaarder dan de wens van het demissionair kabinet om de frequentieband vrij te maken voor sneller internet.

Nog geen nieuwe planning mogelijk

Keijzer is op 8 juli opnieuw in gesprek gegaan met Inmarsat. "Het verheugt mij dat Inmarsat in dat gesprek heeft aangegeven eveneens toe te willen werken aan een oplossing", schrijft ze in de Kamerbrief.

Toch laat een oplossing waarschijnlijk nog even op zich wachten. Keijzer verwacht dat een onafhankelijke adviescommissie in oktober kan starten, maar kan "met zekerheid" zeggen dat de veiling vertraging oploopt. Een nieuwe datum is niet bekendgemaakt.

Het streven is wat Keijzer betreft nog steeds om de 3,5GHz-frequentie zo snel mogelijk beschikbaar te stellen voor 5G. "De precieze duur van de vertraging van de veiling is onder meer afhankelijk van het advies van de onafhankelijke adviescommissie", schrijft ze. De commissie wordt gevraagd in het eerste kwartaal van 2022 advies uit te brengen.