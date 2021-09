De headset voor virtual reality die Apple momenteel ontwikkelt, moet waarschijnlijk verbonden worden met een iPhone. Gebeurt dat niet, dan zijn niet alle functies beschikbaar, meldt The Information.

Apple zou ook werken aan een nieuwe, speciale chip voor de headset. Deze zou wel minder krachtig zijn dan andere chips van Apple, zoals die voor smartphones en tablets. De headsetchip zou geen ondersteuning bieden voor kunstmatige intelligentie.

The Information meldt ook dat de headset een ongebruikelijk grote beeldsensor krijgt. Dat is onder andere nodig om in hoge resolutie een beeld te krijgen van de omgeving van de gebruiker.

Bloomberg meldde eerder al dat de bril van Apple niet bedoeld is voor consumenten, maar voor ontwikkelaars. Die zouden zich met het apparaat moeten voorbereiden op de komst van een apparaat dat wel voor de massa bedoeld is: een AR-bril.

De VR-headset voor ontwikkelaars zou op zijn vroegst in 2022 op de markt moeten komen.