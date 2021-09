Ruimtevaartuig SpaceShipTwo van Virgin Galactic moet aan de grond blijven totdat de Federal Aviation Administration (FAA) het onderzoek naar een testvlucht heeft afgerond. Dat heeft een woordvoerder van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit gezegd, meldt The Verge.

Virgin Galactic is het ruimtevaartbedrijf van miljardair Richard Branson. Hij maakte in juli een vlucht naar de ruimte. Hij vloog in een raket naar de rand van de ruimte om vervolgens weer op aarde te landen.

Het ruimtevaartuig zou tijdens het opstijgen zijn afgeweken van het oorspronkelijke plan en minder steil hebben gevlogen dan de bedoeling was. De piloten zouden gele waarschuwingslampjes hebben gezien, maar daar niets mee hebben gedaan.

De FAA kondigde daarop een onderzoek naar de vlucht aan. "SpaceShipTwo mag niet vliegen totdat de FAA het definitieve onderzoeksrapport heeft afgerond en heeft vastgesteld dat de problemen geen invloed hebben gehad op de openbare veiligheid", aldus een woordvoerder van de luchtvaartautoriteit.

Virgin Galactic meldde eerder in een verklaring dat de crew nooit in gevaar is geweest. Volgens het bedrijf is de wijziging van het traject te wijten aan hevige wind.