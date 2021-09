De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) wordt afgeperst, meldt de NOS. Een hacker heeft persoonsgegevens van studenten en medewerkers buitgemaakt en wil geld zien.

Een woordvoerder van de HAN bevestigt aan de publieke omroep dat de school wordt afgeperst. Onduidelijk is hoeveel geld de hacker eist.

Het lek werd woensdag ontdekt. De school heeft daarop onafhankelijke experts ingeschakeld die de zaak onderzoeken. Ook heeft de HAN het lek gemeld bij de politie en de Autoriteit Persoonsgegevens.

De omvang van het lek is nog niet bekend. Getroffen personen worden volgens de school zo snel mogelijk geïnformeerd over het feit dat hun gegevens in handen van derden zijn gekomen. Om wat voor persoonsgegevens het precies gaat, meldt de school niet.