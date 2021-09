De Nederlandse Kansspelautoriteit (Ksa) heeft twee organisatoren van een commerciële online bingo en een loterij aangepakt. De organisatoren waren al eens gewaarschuwd, maar gingen nog eens de fout in. Daarom kregen ze een last onder dwangsom opgelegd.

Het gaat om de organisatoren Luxury Bingo en BSB Shop. Ze zetten via Facebook bingo's en loterijen op, al stapte BSB Shop later over naar chatplatform Discord.

De Ksa had Luxury Bingo al eens gezegd te stoppen met de bingo's. Daar gaf de organisator in eerste instantie gehoor aan, maar later werd de draad toch weer opgepakt. Na aangeven van Ksa is de Facebook-pagina inmiddels door Facebook verwijderd. Luxury Bingo is een last onder dwangsom opgelegd van 3.000 euro per overtreding tot een maximum van 30.000 euro.

In het geval van BSB Shop is de last hoger: 7.000 euro per overtreding tot een maximum van 35.000 euro. De partij organiseerde loterijen op een Facebook-pagina genaamd 'Silhouette cameo patronen & ideeën'. Na een melding van de Ksa stapte BSB Shop over naar Discord.

Begin juli zei de Ksa strenger te gaan handhaven op illegale bingo's. Vanwege de coronacrisis had de autoriteit tijdelijk een oogje toegeknepen.

Strenge regels rond organisatie van online bingo's

Online bingo's mogen alleen georganiseerd worden door verenigingen die minstens drie jaar bestaan. Ook moet de organisatie de bingo vooraf melden bij de gemeente en mag de waarde van de totale prijzenpot niet hoger zijn dan 1.550 euro. In een gezin, vriendenkring of verzorgingstehuis hoeft niet aan die voorwaarden voldaan te worden en in besloten kring mag een bingo altijd.

Online bingo's die niet aan de voorwaarden voldoen, worden gezien als een illegaal kansspel. "Deelnemers aan illegale kansspelen zijn niet verzekerd van een eerlijk spel", zegt de Ksa. "Verloopt de trekking wel eerlijk, zijn er wel echt prijzen, is er geen sprake van oplichting, doen de organisatoren niet aan zelfverrijking?" De autoriteit raadt deelname aan dit soort online bingo's dan ook af.