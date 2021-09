Twitter wil mensen meer controle geven over wie hun berichten en likes kunnen zien. De bedoeling is dat gebruikers minder terughoudend worden om berichten te delen of op elkaar te reageren, meldt Bloomberg donderdag.

Het bedrijf wil de komende tijd verschillende manieren testen om mensen meer controle te geven over hun Twitter-gebruik. Zo zou er een optie moeten komen waarmee oude tweets na een bepaalde tijd vanzelf onzichtbaar worden gemaakt voor anderen. Dat zou gemakkelijker zijn dan handmatig oude tweets verwijderen.

Op basis van intern onderzoek heeft Twitter geconcludeerd dat veel gebruikers niet snappen hoe het zit met hun privacy op het netwerk. Volgens het bedrijf is dat een van de redenen dat mensen minder actief zijn op het platform, omdat ze niet weten wat anderen allemaal van hen kunnen zien.

"Als niet aan sociale privacybehoeften wordt voldaan, beperken mensen hun zelfexpressie", zegt onderzoeker Svetlana Pimkina van Twitter. "Vanaf september zal Twitter mensen vragen na te gaan of ze hun account openbaar of privé willen zetten."

Twitter wil verder ook testen dat mensen kunnen verbergen wat ze als 'leuk' hebben gemarkeerd. Ook moeten gebruikers mogelijk kunnen aangeven of ze in openbare gesprekken op Twitter genoemd moeten kunnen worden.

Wanneer Twitter de nieuwe privacyfuncties precies wil uitbrengen, is niet bekend. In maart zei CEO Jack Dorsey nog dat zijn bedrijf er de laatste jaren te lang over deed om nieuwe producten uit te brengen. Hij zei dat dat voortaan sneller moest, onder andere om meer gebruikers aan te trekken.