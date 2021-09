Bijna alle Marvel-helden en -schurken komen bij elkaar in de game MARVEL Future Revolution en Buienradar heeft een handige nieuwe functie. Dit zijn de apps van de week.

MARVEL Future Revolution

Fans van Marvel komen niets tekort als het om games gaat. De nieuwste toevoeging is een extreem uitgebreide en mooie game voor je smartphone: MARVEL Future Revolution.

In deze game zijn verschillende versies van de aarde samengesmolten. Daardoor komen allerlei varianten van bekende superhelden zoals Captain America, Spider-Man, Doctor Strange, Storm en Wolverine bij elkaar om schurken te stoppen die nu ook samenwerken.

In Future Revolution ga je op missies, waarin je voornamelijk een hoop vijanden moet verslaan. Elk personage heeft een eigen vechtstijl. Het uiterlijk van de helden kun je tevens aanpassen, zodat ze jouw favoriete outfit dragen.

De game biedt een hele hoop content die je gewoon gratis kunt spelen, vol met schurken, locaties en momenten die je herkent uit de strips of films. Uiteraard word je er wel aan alle kanten aan herinnerd dat je ook geld kunt uitgeven. Speel je niet lang en intensief? Dan is dat prima gratis te doen.

Download MARVEL Future Revolution voor Android of iOS (gratis).

1 Bekijk de trailer van MARVEL Future Revolution

Buienradar

De populairste weerapp Buienradar heeft een update gekregen. Het is vanaf nu mogelijk om het weer acht uur vooruit te bekijken. Voorheen moest je kiezen tussen 3 uur en 24 uur.

Daarnaast heeft met deze update de Meldingen-tab een upgrade gekregen en is het mogelijk om locaties te verwijderen door ze weg te vegen. In de Play Store schrijft Buienradar tevens dat de update de app zich klaarstoomt voor nieuwe features. Het is nog niet bekend waar dat over gaat.

In de Buienradar-app kun je naast voorspellingen over de regen ook onder andere een zonradar bekijken, net als verwachtingen rond pollen, muggen en of het barbecueweer wordt.

Download Buienradar voor Android of iOS (gratis).

Magnolia

De meeste datingapps laten je langs talloze gezichten vegen op zoek naar een match. De in Nederland gemaakte app Magnolia wil een alternatief bieden.

Dat gebeurt door eerst een uitgebreid profiel te maken. Hiermee wordt jouw karakter en dat van de persoon naar wie je op zoek bent bepaald, gekeken naar elementen zoals extraversie, autonomie en vriendelijkheid. De app presenteert vervolgens dagelijks drie matches.

De makers hopen op deze manier dat je meer tijd neemt om de profielen te bekijken. Door op het oogje van een profiel te tikken geef je aan dat je interesse hebt. Doe je dat beiden, dan kun je met elkaar praten en zien hoe goed je volgens de cijfers bij elkaar past.

Magnolia was al beschikbaar voor iOS, maar is vanaf nu ook in de Play Store te vinden voor Android. De app is een maand gratis te proberen, daarna is een abonnement nodig van 17,99 euro per maand.

Download Magnolia voor Android of iOS (gratis).