Welke alles-in-eenkleurenprinter is de beste? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Printers die ook kunnen scannen en kopiëren, noemen we alles-in-eenprinters. Er zijn verschillende soorten, zoals laserprinters, ledprinters, inkttankprinters of inkjetprinters. Welke printer het beste bij je past, ligt aan wat je print, hoe vaak je dat doet en welke printkwaliteit je nodig hebt.

De Consumentenbond test printers op onder meer afdrukkwaliteit, snelheid en inkt- of tonerkosten. Bij alles-in-eenprinters wordt ook gekeken naar scan- en kopieerprestaties. Er zijn in totaal zo'n 190 verkrijgbare printers getest.

Van de 119 geteste alles-in-eenkleurenprinters komt een printer van Epson als Beste uit de Test. Een printer van HP is de Beste Koop.

Beste uit de Test: Epson EcoTank ET-8500

Deze printer van Epson is een inkttankprinter. Hij is behoorlijk aan de prijs. Een inkttankprinter werkt met ingebouwde inkttanks die je zelf kunt bijvullen met flesjes inkt. Dit is veel goedkoper in gebruik dan cartridges. Maar je moet wel voldoende printen om het hoge aankoopbedrag terug te verdienen.

Je merkt dat hij speciaal gericht is op het afdrukken van foto's. Hij heeft zes verschillende kleuren inkt. Vooral kleurenprintjes op mat papier komen erg mooi uit de machine. Maar ook foto's op glanzend papier zien er goed uit.

Hij heeft veel mogelijkheden: je kunt verbinden via wifi, maar ook direct afdrukken vanaf een USB-stick of SD-kaart. Ook kun je dubbelzijdig afdrukken en heeft hij een extra papierlade voor bijvoorbeeld glanzend papier.

Scannen met deze printer werkt goed, maar hij is minder goed in kopiëren. De kwaliteit van kopieën is een stuk slechter dan die van printjes.

En print je vooral tekst? Dan is deze printer niet de juiste keuze. Hij kan tekst redelijk goed printen, maar daar zijn andere, goedkopere modellen beter in.

Beste Koop: HP Smart Tank Plus 555

Dit model van HP heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding. Hij is een stuk goedkoper in aanschaf dan de Epson. Ook dit model is een inkttankprinter. Net als bij de Beste uit de Test hoef je heel lang geen inkt te kopen en is nieuwe inkt veel goedkoper. Hij is dus erg voordelig in het gebruik.

Op afdrukkwaliteit lever je wel wat in. Vooral voor foto's is dit model minder geschikt. Fotoafdrukken komen korrelig en ongelijkmatig uit de machine en het printen ervan duurt ook erg lang. Maar doorsneeprintjes kan hij prima aan en gaan redelijk snel.

Het model heeft verder weinig extra's. Je kunt verbinden via wifi, maar niet via een USB-stick of SD-kaart. Je kunt niet dubbelzijdig afdrukken. Wel kun je scannen en kopiëren. Scannen doet hij goed, maar bij kopiëren is de afdrukkwaliteit matig.

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.