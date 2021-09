De Ierse datatoezichthouder DPC heeft WhatsApp een recordboete van 225 miljoen euro opgelegd. De chatdienst is niet voldoende transparant geweest over welke persoonsgegevens het met andere Facebook-bedrijven deelt.

DPC is de belangrijkste privacyautoriteit die toezicht houdt op Facebook en veel andere Amerikaanse techreuzen die hun Europese basis in Ierland hebben, zoals Apple en Google. Volgens de toezichthouder voldeed WhatsApp in 2018 niet aan de Europese regels over transparantie bieden.

Welke overtredingen WhatsApp precies heeft gemaakt, is onduidelijk. De chatdienst zou in ieder geval onvoldoende informatie aan zijn gebruikers hebben gegeven over hoe het met data omgaat.

De Ierse toezichthouder wilde aanvankelijk een lagere boete opleggen. Dat zagen andere Europese waakhonden echter niet zitten.

WhatsApp heeft in een eerste reactie aangegeven dat het de hoogte van de boete "volstrekt buiten proporties" vindt. De chatdienst laat weten in beroep te gaan tegen de straf.