Een Amerikaanse organisatie voor verkeersveiligheid heeft Tesla opgedragen gedetailleerde gegevens over zijn zelfrijdende functie te overhandigen. Doet de autofabrikant dat niet, dan kunnen de boetes oplopen tot 115 miljoen dollar (ruim 97 miljoen euro), meldt The New York Times.

De National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) kondigde vorige maand aan een formeel onderzoek naar de zelfrijdende functie van Tesla te hebben geopend. De aanleiding is een reeks ongelukken waarbij auto's van dat merk tegen voertuigen van hulpverleners zijn gereden.

De organisatie schrijft nu in een brief aan Tesla gedetailleerde gegevens te willen ontvangen over hoe het rijhulpsysteem precies werkt. Ook wil de NHTSA weten hoe het systeem ervoor zorgt dat bestuurders hun ogen op de weg blijven houden, terwijl de Autopilot-functie is ingeschakeld en er bepaalde omstandigheden zijn waarin die niet kan worden gebruikt.

Het onderzoek van de NHTSA heeft betrekking op ruim 765.000 auto's. Het gaat om de modellen Y, X, S en 3 die vanaf 2014 zijn verkocht in de Verenigde Staten. Volgens de organisatie zijn er sinds 2018 elf ongelukken geweest waarbij Tesla-auto's voertuigen van hulpverleners of pijlwagens hebben geraakt, terwijl de zelfrijdende functie was ingeschakeld.