Facebook zegt na de machtsovername door de Taliban te hebben geholpen bij het evacueren van 175 mensen uit Afghanistan. Het zou gaan om onder anderen activisten, journalisten en enkele personeelsleden, meldt BBC News donderdag.

De groep, onder wie 75 kinderen, zou woensdag zijn aangekomen in Mexico. De Mexicaanse regering zou bij de evacuatie hebben geholpen.

"Terwijl we werknemers van Facebook en hun naasten hielpen bij het verlaten van Afghanistan, hebben we ons aangesloten bij een poging om een groep journalisten en hun families te helpen. Zij verkeerden in groot gevaar", zegt een woordvoerder van Facebook tegen de Britse omroep.

Facebook kondigde eerder aan gebruikers in Afghanistan de mogelijkheid te geven om hun profiel op het sociale netwerk met een druk op de knop te blokkeren. Het sociale netwerk nam de maatregelen uit bezorgdheid over de veiligheid van Facebook-gebruikers in Afghanistan.