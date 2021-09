De Amerikaanse luchtvaartautoriteit Federal Aviation Administration (FAA) gaat onderzoek doen naar de ruimtevlucht van Richard Branson. Het vaartuig zou zijn afgeweken van zijn koers en piloten zouden waarschuwingslampjes hebben genegeerd, meldt The New Yorker.

Branson maakte in juli een vlucht naar de ruimte met zijn ruimtevaartbedrijf Virgin Galactic. Hij vloog in een raket naar de rand van de ruimte om vervolgens weer op aarde te landen. Het rakettoestel werd bestuurd door twee piloten. Branson en drie van zijn naaste medewerkers waren de passagiers.

Het ruimtevaartuig zou tijdens het opstijgen echter zijn afgeweken van het oorspronkelijke plan en minder steil hebben gevlogen dan de bedoeling was. De piloten zouden gele waarschuwingslampjes hebben gezien, maar daar niets mee hebben gedaan.

Virgin Galactic meldt in een verklaring dat de crew nooit in gevaar is geweest. Volgens het bedrijf is de wijziging van het traject te wijten aan hevige wind. "Onze piloten hebben adequaat gereageerd op veranderende vluchtomstandigheden, precies zoals ze in hun opleiding hebben geleerd en in overeenstemming met onze procedures", aldus Virgin Galactic.