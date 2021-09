Je telefoon als zaklamp gebruiken, dat trucje hebben we allemaal onder de knie. Maar soms heb je een beetje sfeerverlichting nodig. Met deze tip tover je je smartphone om tot een gezellige lantaarn.

Misschien zit je buiten in het donker bij een tent, ben je net verhuisd en heb je nog geen lampen, of kamp je met een stroomstoring. Wat de reden ook is: af en toe heb je behoefte aan een gezellig lampje. Daar is een simpel trucje voor met een fles water en de zaklamp van je telefoon

Het enige wat je hoeft te doen, is een fles met water vullen en de felle zaklamp van je smartphone aan te zetten. Leg de telefoon op een plat oppervlak en zet de fles met water bovenop het licht. De lichtstralen kaatsen door de fles en het water veel vaker rond, waardoor het licht alle kanten op schijnt en ook een stuk zachter wordt. Dat is wel wat sfeervoller dan die felle straal van alleen je flitslicht.

Water

Je kunt er ook voor kiezen om de telefoon tegen de fles aan te klemmen, bijvoorbeeld met een elastiekje. Dan zit wel het hele oppervlak van je telefoon tegen de fles aan, dus pas vooral goed op met condensatie. Je wil immers niet dat je telefoon kletsnat wordt.

De meeste telefoons zijn tegenwoordig wel waterbestendig. Als je je lantaarn wat langer wil gebruiken, is het toch aan te raden om een beschermend hoesje te gebruiken of een laagje plastic te plaatsen tussen de telefoon en de fles.

Het beste is om een glazen fles te gebruiken als je die in huis hebt, want dat geeft een zeer helder licht. Maar met een gewone plastic waterfles werkt het natuurlijk ook.

Een beetje kleur

Wil je wat meer variatie, dan werkt deze tip ook met flessen vol met andere vloeistof dan water. Zo kun je nog een leuk kleurtje meegeven aan je sfeerlamp. Heb je bijvoorbeeld een fles groen mondwater of een felgekleurde sportdrank in huis, dan kun je dat gebruiken om een gekleurde versie van deze geïmproviseerde lantaarn te knutselen.

Hou het wel een beetje in de gaten, want je smartphone zou oververhit kunnen raken. Dit is geen trucje waar je een lange zwoele zomeravond plezier van hebt. Tegen die tijd is de batterij natuurlijk ook al leeg.