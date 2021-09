Chatapp Telegram heeft een nieuwe update gekregen, waarmee het limiet van duizend kijkers per livestream in groepen en kanalen wordt opgeheven. Voortaan kan iedereen meekijken, meldt Telegram in een blogbericht.

In juli werd ook al een update doorgevoerd voor groepsvideogesprekken. Toen werd de limiet opgehoogd tot maximaal duizend kijkers. Voortaan is het mogelijk om een livestream te starten in een kanaal of een videochat in een groep voor een onbeperkt aantal kijkers.

Tot dertig mensen kunnen tegelijk beelden uitzenden. Volgens Telegram heeft deze update de potentie "om je eigen televisiestation vanuit je broekzak te runnen". De dienst ondersteunt overigens ook Clubhouse-achtige audiokanalen, waar tot "miljoenen" mensen live naar gesprekken kunnen luisteren.

Telegram maakte ook aanpassingen aan het doorsturen van berichten. Zo kan de naam van de oorspronkelijke afzender worden verborgen en zijn eventuele bijschriften bij gedeelde mediaberichten te verwijderen.

Deze week meldde analysebureau Sensor Tower dat Telegram inmiddels een miljard keer is gedownload. De chatapp bestaat inmiddels acht jaar. Hoeveel mensen inmiddels precies actief zijn op het platform, is niet duidelijk. De recentste cijfers zijn van begin dit jaar, toen had Telegram 500 miljoen actieve gebruikers per dag.