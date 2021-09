Google gaat in beroep tegen een boete van 500 miljoen euro die het techbedrijf in Frankrijk kreeg wegens schending van auteursrechten van mediabedrijven. Volgens de Franse mededingingsautoriteit voldeed Google niet aan een bevel om een deal te sluiten met Franse mediabedrijven over het plaatsen van hun nieuwsberichten op Googles eigen platform.

Die opdracht kreeg Google vorig jaar van de Franse toezichthouder. Google plaatste nieuwsberichten van mediabedrijven door op zijn eigen nieuwsdienst Google News zonder dat mediabedrijven daar geld voor kregen. Daarmee werden hun rechten geschonden.

De Autorité de la concurrence liet bij het uitdelen van de boete in juni weten dat de hoogte daarvan samenhing met de ernst van de overtredingen en het gedrag van Google. "Dat heeft gezorgd voor verdere uitstel bij het handhaven van de wetgeving", aldus voorzitter Isabelle de Silva destijds.

Google liet in juli al weten zeer teleurgesteld te zijn over de boete. Het Amerikaanse techconcern meende juist te goeder trouw te hebben gehandeld toen het met Franse media onderhandelde over vergoedingen.