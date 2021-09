Lampen van Philips Hue kunnen voortaan reageren op muziek die via Spotify wordt afgespeeld. Ze worden bijvoorbeeld feller op basis van de beat of veranderen van kleur om de sfeer van een nummer weer te geven. Philips Hue-maker Signify is voor de integratie een samenwerking met de Zweedse muziekstreamingdienst gestart.

De muziekfunctie van Hue wordt woensdag uitgerold voor gebruikers, maar mogelijk kan niet iedereen er direct gebruik van maken. Voor de koppeling zijn in elk geval Philips Hue-lampen, een Hue Bridge (de hub waaraan de lampen worden gekoppeld) en een apparaat met Spotify nodig.

In het Sync-scherm van de Philips Hue-app kunnen gebruikers vervolgens de Spotify-integratie toevoegen. De optie is gratis te gebruiken, maar bevindt zich volgens de makers nog in een vroege fase. Volgende maand moet de functie een prominentere plek in de Hue-app krijgen.

Een algoritme analyseert de data van een nummer en past op basis daarvan steeds direct de kleuren en felheid aan. Ook het volume wordt meegenomen in hoe de lampen op de muziek reageren.

Signify kondigde ook nieuwe Hue-lampen aan, waaronder plafondlampen en een lichtstrip. Het laatstgenoemde product kan onder een tv worden geplaatst en kleuren op de muur laten schijnen die overeenkomen met de kleuren in beeld. Er is wel een Hue Play HDMI Sync Box voor nodig om het beeld aan de lampen te koppelen.