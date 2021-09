Deze woensdag wordt er gestaakt op gamestreamingsite Twitch. Met de actie hopen de streamers aandacht te vragen voor gebruikers die in de afgelopen maanden steeds vaker worden lastiggevallen door haatzaaiende botnetwerken.

De staking wordt georganiseerd door streamers ShineyPen, Lucia Everblack en RekitRaven, die hun medevideomakers oproepen op 1 september niks uit te zenden.

Op Twitter hebben honderden streamers zich met de hashtag #ADayOffTwitch achter het initiatief geschaard.

Het is onduidelijk hoeveel gebruikers precies staken en hoeveel impact de actie zal hebben op het kijkersaantal op Twitch.

Actie tegen hate raids

De initiatiefnemers willen met de actie aandacht vragen voor het groeiende aantal hate raids op Twitch. Daarbij wordt een functie op de streamingsite misbruikt om een grote hoeveelheid nepaccounts naar het kanaal te sturen waarop een video wordt uitgezonden. Die accounts plaatsen vervolgens op grote schaal kwetsende berichten in het chatkanaal.

Bij eerdere hate raids werd de chat gevuld met hakenkruizen of werd de streamer beledigd op basis van diens seksualiteit. Ook werd massaal persoonlijke informatie, zoals het woonadres van een streamer, door de chatbots in de chat geplaatst. Volgens de stakers zijn vooral minderheden als lhbtiq+'en doelwit van de aanvallen.

'Mensen weten niet eens wie je bent'

Sommige populaire Twitch-streamers zijn kritisch op de actie. Zo ook gebruiker Asmongold, een populaire World of Warcraft-speler die onlangs deels is overgestapt naar de concurrerende game Final Fantasy XIV. Hij heeft op dit moment 2,4 miljoen volgers op de site.

"Het maakt niemand wat uit als je een dag vrij neemt", zei hij in een recent gedeelde video. "Mensen weten niet eens wie je bent."

Twitch beloofde al maatregelen

Twitch zei vorige maand dat er wordt gewerkt aan nieuwe chatfilters om haatberichten beter te blokkeren in de chatbox. "Maar terwijl wij aan oplossingen werken, proberen kwaadwillenden nieuwe manieren te vinden om onze maatregelen te omzeilen", aldus het Twitter-account van de website.

De stakers vrezen dat Twitch te weinig doet om hate raids te voorkomen. Ze willen dat de site ook transparanter is over hoe ze videomakers probeert te beschermen. Daarnaast willen de stakers weten hoe snel maatregelen worden getroffen.

Twitch lag al vaker onder vuur

In de afgelopen maanden lag het beleid bij Twitch al vaker onder vuur. Dat gebeurde bijvoorbeeld eerder dit jaar, toen video's van vrouwen in bikini's in opblaasbadjes ineens razend populair werden.

Critici riepen de site op zulke beelden te verbieden, omdat ze weinig te maken hadden met de gebruikelijke gamestreamers op de site. In plaats daarvan gaf de site de zwembadstreamers een eigen categorie met de boodschap dat ze niet geschorst zouden worden. "Het is op Twitch niet verboden om sexy te zijn", stond in een verklaring van de site.