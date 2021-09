Het zakelijke netwerk LinkedIn stopt eind september met zijn Stories-functie. Een van de redenen is volgens het bedrijf dat gebruikers simpelweg niet zitten te wachten op video's die verdwijnen.

LinkedIn Stories is in Nederland sinds mei vorig jaar te gebruiken. Nederlandse gebruikers waren de eersten in Europa die automatisch verdwijnende berichten konden posten en bekijken.

Net als bij Instagram en Facebook staan de Stories boven in de app. LinkedIn-topvrouw Liz Li schrijft in het blogbericht dat Stories was gemaakt als "een leuke en laagdrempelige manier om snel video-updates te delen". Volgens haar is echter gebleken dat mensen juist blijvende video's willen delen om een professioneel verhaal op een persoonlijke manier te vertellen.

Het zakelijke netwerk is van plan om met een nieuwe videofunctie te komen, waarmee het gemakkelijker moet worden om filmpjes te maken. Ook moeten gebruikers daarin hun creativiteit kwijt kunnen, door bijvoorbeeld stickers te gebruiken of volgers vragen te stellen.

Veel sociale netwerken experimenteerden met een Stories-functie. Na Snapchat volgden onder meer Instagram, Facebook en WhatsApp. Twitter introduceerde met Fleets ook zo'n functie, maar stopte daar acht maanden later weer mee, omdat te weinig mensen er gebruik van maakten.