Windows 11 is vanaf 5 oktober beschikbaar, heeft Microsoft dinsdag aangekondigd. De techgigant begint dan met het uitrollen van de gratis upgrade voor gebruikers van Windows 10.

Volgens het bedrijf gebeurt het uitbrengen van de nieuwe software gefaseerd. Microsoft verwacht dat halverwege volgend jaar alle in aanmerking komende apparaten de upgrade hebben ontvangen. Gebruikers kunnen er wel voor kiezen om zelf handmatig te upgraden of Windows 11 los te kopen.

Opvallend in het nieuwe ontwerp is de taakbalk, die pictogrammen van apps voortaan in het midden weergeeft. Ook krijgt de taalbalk een directe integratie met Teams, de chat- en videobeldienst van Microsoft. Daarnaast legt het bedrijf veel focus op multitasking. De techgigant wil het eenvoudig maken om schermen van verschillende apps snel naast of onder elkaar weer te geven.

In de vernieuwde Microsoft Store waar gebruikers software kunnen downloaden, moet de mogelijkheid komen om Android-apps te installeren. Dat gaat via een appwinkel van internetgigant Amazon. Android-apps die daar worden aangeboden, zullen dus ook op Windows-computers te gebruiken zijn. De eerste maanden zal deze functie echter nog niet beschikbaar zijn, omdat het nog moet worden getest.

Windows 10 werd in 2015 uitgebracht en is de enige nog volledig ondersteunde versie van de software. Die ondersteuning vervalt op 14 oktober 2025, maakt Microsoft eerder bekend.