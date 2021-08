De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft twee digitale advertentiebedrijven gedwongen om te stoppen met het misleiden van klanten die op zoek zijn naar een slotenmaker of andere spoeddienst. De bedrijven wekten via hun websites de indruk dat consumenten een gecertificeerde, lokale ondernemer konden inhuren, maar dat bleek in werkelijkheid niet altijd het geval. Daardoor liep de klant volgens de ACM het risico om in zee te gaan met een onbetrouwbare partij.

"De consument die zichzelf heeft buitengesloten of die een verstopt toilet heeft, gaat online op zoek naar een snelle en betrouwbare oplossing", zegt Edwin van Houten, directeur Consumenten van de ACM. "In de praktijk staat het helaas niet altijd vast dat het om een lokale partij gaat en wordt kwaliteit niet altijd gecontroleerd."

De advertentiebedrijven Leadle en Allfree, ook wel leadbedrijven genoemd, sluizen via hun websites klanten door naar een partij die de klus aanneemt. Daar moeten de leadbedrijven van de ACM duidelijk over zijn. Ook moeten ze vermelden wat een klus kost en welke voorwaarden er gelden.

Voldoen de bedrijven daar niet aan, dan moeten ze dwangsommen betalen tot een maximum van respectievelijk 37.000 euro en 89.000 euro. "Sinds de aankondiging van de last onder dwangsom heeft zowel Leadle BV als Allfree BV al goede wijzigingen aan zijn websites doorgevoerd", aldus de ACM.

De ACM pakte onbetrouwbare slotenmakers eerder dit jaar al op een andere manier aan. Zo verwijderde Google in overleg met de toezichthouder vanaf begin dit jaar de advertenties van de oplichters. Ook zijn websites van onbetrouwbare partijen weggehaald en heeft de ACM telefoonnummers laten blokkeren.