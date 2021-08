In Far Cry 6 speelt Breaking Bad-acteur Giancarlo Esposito een indrukwekkende rol. Maar hoe indrukwekkend is de rest van het spel?

De Far Cry-games staan bekend om hun sfeervolle, pakkende setting, maar zijn ook mikpunt van kritiek: ze zijn altijd erg vergelijkbaar in hun opzet. Far Cry 6 verschilt daarin zeker niet van zijn voorgangers, maar desalniettemin is de game de moeite waard.

Far Cry 6 speelt zich af in Yara, een fictief eilandstaatje in het Caribisch gebied. Daar gaat het volk gebukt onder 'El Presidente' Antón Castillo, gespeeld door Esposito (Breaking Bad, The Mandalorian).

In het mysterieuze goedje Viviro ziet Castillo de sleutel naar welvaart. Viviro is het effectiefste medicijn tegen kanker en een van de belangrijkste ingrediënten groeit alleen op Yara. Het produceren van het medicijn is gevaarlijk en zeer vervuilend werk. Terwijl Castillo gouden bergen binnenharkt, helpt hij zijn land en onderdanen de vernieling in. Hoofdrolspeler Dani Rojas wil daar een stokje voor steken.

Vechten met beesten

Gaandeweg komt Dani wilde beesten tegen die hij kan gebruiken in gevechten. Deze teamgenoten kunnen worden opgeroepen en weggestuurd op basis van het soort vaardigheden dat je nodig denkt te hebben.

In een van de eerste missies kom je Guapo tegen, een alligator die "hulp biedt aan de persoon die dat het meest nodig heeft". Ook is er de moordlustige vechthaan Chicharrón, die een hekel heeft aan soldaten van Castillo, kraampjes met bananen en andere zaken.

Sluipmissie makkelijker met verrekijker

Wat verderop in de game kun je speciale wapens gebruiken. Dat zijn in elkaar gekluste werktuigen die op verschillende manieren een desastreuze uitwerking kunnen hebben. Een ogenschijnlijk zwak wapen bleek ideaal voor het neerhalen van vijandelijke helikopters. Een ander was een soort doe-het-zelfvlammenwerper.

De standaardwapens gebruik je nog steeds wel als primair schietgerei en ook een aantal andere zaken uit eerdere Far Cry-games blijken ook nu weer belangrijk. Zo kun je met een verrekijker een vijandelijke basis van een afstand bekijken om vijanden te markeren. Dat maakt een sluipmissie makkelijker.

Sluipen is het slimst

Net als in vorige Far Cry-games is die aanpak vaak raadzaam, om te voorkomen dat vijanden het alarm laten afgaan. Daarnaast lijken de soldaten in dit spel ook een stuk weerbaarder dan in vorige delen.

Andere voertuigen, zoals auto's, maar ook boten en helikopters, hebben als voordeel dat je er met meer mensen tegelijk in kunt. Dat is handig, want Far Cry 6 is van begin tot eind coöperatief te spelen, zodat je samen met een vriend aan de slag kunt.

Betere casting haast niet mogelijk

Ondanks dat we toch zo'n zes uur met de game aan de slag konden, hebben we pas een fractie van de uitgestrekte spelwereld gezien. Gelukkig was dat ruim voldoende om te kunnen stellen dat die spelwereld uitermate sfeervol in beeld wordt gebracht. De omgevingen kenmerken zich door veel vrolijke, felle kleuren, met in de omgeving veel Caribische en Latijns-Amerikaans invloeden.

De stemacteurs leveren geweldig werk af. Natuurlijk geldt dat niet voor elke acteerprestatie even sterk, maar de belangrijkste rollen komen goed voor de dag, waaronder de glansrol voor Esposito. Betere casting is haast niet mogelijk.

Voorlopige conclusie

Wie stelt dat Far Cry 6 te veel op zijn voorgangers lijkt en dat Ubisoft opnieuw een heel aantal gameplayelementen heeft herbruikt, heeft geen ongelijk. Wie op zoek is naar een game die weet te verrassen doet er vermoedelijk geen goed aan om met Far Cry 6 aan de slag te gaan.

Maar: wat het doet, doet het uitstekend. Je kunt zeggen wat je wil, maar Ubisoft is enorm goed geworden in het produceren van games volgens deze steeds vergelijkbare formule. Dat alleen al zal voor veel gamers voldoende zijn om Far Cry 6 in huis te halen.