Een 23-jarige medewerker van een GGD-callcenter voor coronatesten heeft tijdens een datalek bij de gezondheidsorganisatie de coronadossiers van Peter R. de Vries, Lil Kleine, John van den Heuvel en Badr Hari ingezien. Hij fotografeerde de bestanden en stuurde die door naar een vriend. Ook bekeek hij dossiers van Jesse Klaver en van ex-vriendinnen.

Dat bleek dinsdag bij het strafproces tegen Amin L. uit Alblasserdam in de rechtbank van Utrecht. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste daar zes maanden celstraf, waarvan drie voorwaardelijk. "Hij heeft het vertrouwen van burgers in de GGD en overheid geschaad. Na dit lek daalde de testbereidheid", zei de aanklager.

De persoonsgegevens van De Vries en Van den Heuvel werden begin dit jaar door een vriend van L. te koop aangeboden op Telegram. Een journalist van RTL Nieuws ontdekte het datalek, waarna de politie L. en medeverdachte Mohammed Z. (21) uit Heiloo oppakte. Z. verschijnt dinsdagmiddag voor de rechter.

De Alblasserdammer vertelde dinsdagochtend aan de rechters dat hij "geen slechte intenties" had. De dossiers van de bekende Nederlanders zou hij hebben opgezocht, omdat het zijn idolen waren. "Ik keek tegen ze op." Zo belde hij ook nog met het mobiele nummer van Badr Hari, maar die nam niet op.

'In appgroepen van de GGD werden veel foto's gedeeld'

Van vier dossiers van BN'ers in het CoronIT-systeem maakte L. foto's en stuurde die naar een vriend die daarom vroeg. "Ik vertrouwde hem, omdat hij ook bij de GGD werkte. Ik verwachtte dat hij er geen gekke dingen mee deed en ik wist niet dat het niet mocht", verdedigde L. zich. "Ik had het eerder voor vrienden gedaan en was in zes maanden niet op de vingers getikt. In appgroepen van de GGD werden heel veel foto's gedeeld, iedereen deed dat."

De rechters wezen L. op een getekende geheimhoudingsverklaring en een voltooide privacycursus. "Die verklaring heb ik niet gelezen," zei L., "want er was allemaal haast. Ze wilden gewoon dat je aan het werk ging."

"Het is ondenkbaar hij geen idee had dat dit niet mocht", aldus de officier. "Je moet trainingen doorlopen en halen om te beginnen."

Volgens L.'s advocaat ging het louter om nieuwsgierigheid en had de GGD er zelf "een zooitje van gemaakt". "We moeten het niet groter maken dan het is. Als hij in een ziekenhuis had gewerkt, was dit nooit zo groot gemaakt. De waarschuwing was een papieren tijger."

De uitspraak van de rechter volgt over twee weken.