Het Amerikaanse handelsplatform voor cryptomunten Coinbase heeft 125.000 klanten verteld dat hun beveiligingsinstellingen zijn aangepast, terwijl dat niet is gebeurd. Het bedrijf zegt tegen CNBC dat het om een interne fout ging.

Coinbase verstuurde eind vorige week een mail waarin klanten werd verteld dat een instelling voor tweestapsverificatie was gewijzigd. Met tweestapsverificatie wordt een extra beveiligingslaag toegevoegd bij het inloggen op een account.

Volgens CNBC veroorzaakte de e-mail verwarring onder gebruikers en dacht een aantal dat hun account was gehackt. Later verstuurde Coinbase een nieuw bericht waarin het bedrijf uitlegde dat er een fout was gemaakt. In een tweet bevestigde het bedrijf dat er "een probleem was met het notificatiebezorgingsysteem", waardoor klanten sms'jes en e-mails ontvingen waarin stond dat instellingen in de tweestapsverificatie waren gewijzigd.

Coinbase zegt direct actie te hebben ondernomen om het probleem te achterhalen en de meldingen te stoppen. Een woordvoerder zegt dat er geen sprake was van een hack. "We blijven eraan werken om het vertrouwen van iedereen die hier last van had terug te winnen."

CNBC sprak in elk geval één persoon die dacht dat hij gehackt was. Een Amerikaanse man verkocht uit paniek voor ruim 60.000 dollar (bijna 51.000 euro) aan cryptomunten. Het is niet bekend of ook Nederlandse klanten de mail kregen.