Telegram is sinds zijn verschijning in 2013 meer dan een miljard keer gedownload, blijkt uit cijfers die analysebureau Sensor Tower met TechCrunch deelde. Daarmee is het de vijftiende app ooit die de mijlpaal bereikt.

De chatapp verscheen in augustus 2013 voor iPhones en twee maanden later voor Android-telefoons. Volgens Sensor Tower is India de grootste markt voor Telegram, wat overigens ook geldt voor concurrent WhatsApp. Van de miljard downloads is 22 procent afkomstig uit India. Daarna volgen Rusland en Indonesië met respectievelijk 10 en 8 procent.

In 2021 zag Telegram zijn gebruikersaantallen enorm groeien. "In de eerste helft van 2021 werd de app 214,7 miljoen keer geïnstalleerd", meldt Sensor Tower. "Dat is een stijging van 61 procent in vergelijking met het eerste half jaar van 2020."

De vele downloads kwamen in een periode dat WhatsApp buiten Europa onder vuur lag vanwege een nieuw privacybeleid. Daarin stond dat gebruikers akkoord moesten gaan met datadeling tussen WhatsApp en Facebook, omdat ze anders de app niet meer zouden kunnen gebruiken. In Nederland speelde die kwestie niet.

Telegram telt 500 miljoen gebruikers

Overigens is het aantal downloads iets anders dan het aantal gebruikers. Telegram maakte begin dit jaar bekend 500 miljoen actieve gebruikers per maand te hebben, meer recente cijfers zijn niet bekend.

Volgens Sensor Tower is Telegram de vijftiende app in de wereld die meer dan een miljard keer is gedownload. Andere apps in de lijst zijn WhatsApp, Facebook, Messenger, Instagram, Netflix en Spotify. In de lijst worden standaard geïnstalleerde Google-apps op Android-telefoons niet meegenomen.

Telegram is een alternatief voor WhatsApp, dat vaak en snel nieuwe functies uitrolt onder gebruikers. Zo konden gebruikers al veel langer stickers en gifjes op Telegram gebruiken dan op WhatsApp. Toch ligt de dienst ook onder vuur. Zo zou Telegram te weinig doen om aanstootgevende inhoud in groepen te verwijderen en zouden criminelen die onder meer naaktbeelden verspreiden nauwelijks worden aangepakt.