ByteDance, het moederbedrijf van de videoapp TikTok, heeft virtualrealityheadsetmaker Pico gekocht, schrijft South China Morning Post. Voor hoeveel geld het Chinese techbedrijf is gekocht, is niet duidelijk. Volgens bronnen van de krant gaat het om 5 miljard yuan, zo'n 650 miljoen euro.

Met de overname wil ByteDance zijn intrede doen op de markt van virtual reality (VR). Als de overname is afgerond, blijft Pico zich voornamelijk op de Chinese markt richten. Wat ByteDance precies voor ogen heeft met de VR-headsetmaker, is nog niet bekend.

Pico is in het eerste kwartaal van 2021 uitgegroeid tot de derde grootste VR-headsetmaker ter wereld. Daarbij heeft het Sony en HTC ingehaald op de VR-markt. Facebook is nog steeds de marktleider, gevolgd door het Chinese DPVR.

Meerdere techreuzen tonen de laatste jaren interesse in virtual reality. Eerder dit jaar kondigde Facebook-topman Mark Zuckerberg aan dat zijn bedrijf een metaverse wil opzetten, oftewel een mengeling van fysieke, toegevoegde en virtuele realiteit in een gedeelde online ruimte. Ook Apple wil meer met VR gaan werken. Vorig jaar kocht het de start-up NextVR.