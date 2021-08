De wereldwijde levering van smartwatches is tussen april en juni met 47 procent gestegen vergeleken met diezelfde periode vorig jaar. Dat schrijft Strategy Analytics vrijdag.

Volgens het analistenbureau is het aantal geleverde smartwatches gestegen van 12,3 miljoen in het tweede kwartaal van vorig jaar, naar 18,1 miljoen in het afgelopen kwartaal. Het bureau ziet wereldwijd een toegenomen vraag naar "fitnessapparatuur met gezondheidsapps", die langzaam aan het afvlakken is. Het aantal leveringen zou weer teruglopen naar een niveau van voor de coronapandemie.

Apple is de marktleider met een marktaandeel van 52,5 procent. Naar schatting heeft de techfabrikant 9,5 miljoen slimme horloges geleverd. Vorig jaar rond dezelfde tijd waren dat er nog 6,5 miljoen. Strategy Analytics schrijft dat de Apple Watch Series 6 momenteel het populairste model is.

Na Apple volgt Samsung, die een marktaandeel heeft van 11 procent. De Zuid-Koreaanse techfabrikant heeft het afgelopen kwartaal twee miljoen smartwatches geleverd. Vorig jaar waren dat er nog 1,3 miljoen.

Strategy Analytics verwacht dat de toegenomen vraag naar slimme horloges dit jaar nog even doorzet. Dat zou onder andere komen door de recent uitgebrachte Samsung Galaxy Watch4 en de Apple Watch Series 7, die binnenkort verschijnt.