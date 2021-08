De iPhone-app van Clubhouse heeft een nieuwe audiofunctie waarmee luisteraars als het ware midden in een gesprek worden geplaatst. Het idee is dat zij sprekers om zich heen horen praten alsof ze zich in dezelfde ruimte bevinden.

Om van de functie gebruik te maken, moet de luisteraar oordoppen of een koptelefoon dragen. Voorlopig werkt de functie alleen op Apple-apparaten. Aan de toevoeging aan de Android-app wordt nog gewerkt. De techniek heet ruimtelijke audio. Daarmee zijn verschillen in diepte, afstand en volume te horen.

Clubhouse werd begin dit jaar zeer populair. De app laat mensen audiogesprekken voeren en beluisteren. Vaak gaan ze over specifieke onderwerpen en soms komen experts of beroemdheden aan het woord.

Met de nieuwe audiofunctie klinken de gesprekken volgens Clubhouse menselijker en levendiger. "Het maakt het ook gemakkelijker om te onderscheiden wie aan het woord is."

Ruimtelijke audio wordt langzaam onder gebruikers uitgerold. Uiteindelijk wordt de functie standaard. Mensen die liever 'plat' geluid horen, kunnen dat regelen via de instellingen van de app.