Apple is van plan om het uiterlijk van zijn smartwatch dit jaar behoorlijk te vernieuwen, meldt het doorgaans goed ingewijde Bloomberg. De Apple Watch Series 7 krijgt volgens de berichtgeving een groter en platter scherm dan zijn voorgangers.

De Apple Watch Series 7 krijgt voor het eerst een volledig nieuwe behuizing, schrijft Bloomberg-journalist Mark Gurman. Met plattere schermen en rechte zijkanten ligt het apparaat meer in lijn met de vorig jaar verschenen iPhone 12. Die telefoon had voor het eerst sinds de iPhone 4 en 5 weer een hoekig ontwerp.

Apple zou van plan zijn de schermen van de Watch Series 7 iets groter te maken dan die van de Series 6. Volgens Gurman worden de twee Apple Watch-modellen met een millimeter vergroot. De smartwatches krijgen daarmee schermen van 41 mm en 45 mm. Verschillende nieuwe virtuele klokken moeten van het grotere scherm gebruikmaken.

Het is voor de tweede keer dat Apple de schermen van de Watch vergroot. De eerste keer was met de komst van de Series 4 in 2017. Toen bleef de rest van de Watch-behuizing onveranderd.

Het nieuwe uiterlijk zou de grootste trekpleister van de Watch moeten zijn. Verder is het apparaat voorzien van een iets snellere processor, maar worden er geen nieuwe gezondheidsfuncties verwacht.