Ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft zondagochtend een zogenoemde Dragon-capsule met 2.170 kilo aan goederen gelanceerd, schrijft persbureau AP. De capsule is onderweg naar ruimtestation ISS en bevat onder andere levende mieren en een robotarm ter grootte van een mens. De goederen moeten maandag aankomen bij ISS.

De capsule is met een hergebruikte Falcon 9-raket de ruimte in gestuurd. De lancering vanaf het Kennedy Space Center in de Amerikaanse staat Florida zou eerst op zaterdag plaatsvinden, maar werd uitgesteld vanwege slecht weer.

De goederen komen van verschillende organisaties en bedrijven. Zo zijn de mieren van de Amerikaanse scoutingorganisatie Girl Scouts. De diertjes worden gebruikt voor verschillende onderzoeken in het ruimtestation.

De grote robotarm is van het Japanse techbedrijf GITAI. De arm gaat alledaagse klusjes uitvoeren die normaal door de astronauten zelf worden gedaan, zoals het vastzetten van schroeven. Het techbedrijf wil uiteindelijk dat toekomstige modellen van de arm satellieten in de ruimte kunnen repareren.

Verder bevat de Dragon-capsule zaden, planten en voedsel voor de bemanning van ISS.

Sinds 2011 brengt SpaceX in opdracht van NASA bemanningsleden en goederen naar ISS. Dit is de drieëntwintigste vlucht die SpaceX heeft uitgevoerd voor het ruimteagentschap.