Google heeft streamingdienst Netflix een aanzienlijke korting aangeboden op de commissie voor de Play Store van Google. Dat stellen meerdere advocaten in een rechtszaak tegen Google, schrijft The Verge zaterdag. Hoe hoog die korting zou zijn, is niet duidelijk.

Volgens de advocaten wilde Google hiermee voorkomen dat Netflix zijn eigen betaalsysteem zou gebruiken voor de Android-versie van zijn app. De streamingdienst wilde op die manier de commissie, die 30 procent van de opbrengsten in de Play Store bedraagt, omzeilen.

Om dit te voorkomen, bood Google naar verluidt "een aanzienlijke korting" aan, beweren de advocaten. Een woordvoerder van Google zegt tegen The Verge dat de commissie voor alle ontwikkelaars geldt en dat het bedrijf daar niet van afwijkt.

Naast de commissie zijn appontwikkelaars verplicht het betaalsysteem van Google te gebruiken in de Play Store.

De commissies die Google en Apple aan appontwikkelaars vragen, liggen al langer onder vuur. Afgelopen week heeft Apple zijn App Store-regels een beetje versoepeld naar aanleiding van een rechtszaak. Zo mogen appontwikkelaars iOS-gebruikers voortaan via e-mail informeren over goedkopere manieren om een abonnement af te sluiten bij hun dienst.