Een onderzoekscommissie van het Amerikaanse congres vraagt techbedrijven, waaronder Google en Facebook, om informatie over de bestorming van het Capitool afgelopen januari. De commissie wil onder andere weten hoe misinformatie over de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020 zich heeft verspreid, schrijft ze vrijdag in een persbericht.

De commissie heeft bij vijftien techbedrijven aangeklopt voor informatie over "de feiten, omstandigheden en oorzaken van de rellen". In brieven aan de bedrijven wordt gevraagd om rapporten, analyses en mededelingen die teruggaan tot het voorjaar van 2020.

Ook wil de commissie informatie over eventuele beleidswijzigingen die "misinformatie, extremisme en andere aanstootgevende inhoud" moeten tegengaan. De techbedrijven krijgen twee weken de tijd om aan de eisen van de werkgroep te voldoen.

De onderzoekscommissie bestaat uit leden van het Huis van Afgevaardigden. De commissie is opgesteld om de oorzaken van de aanval op 6 januari vaststellen. Een menigte aanhangers van de toenmalige president Donald Trump viel toen op gewelddadige wijze het Capitool in de Amerikaanse hoofdstad Washington binnen.

De relschoppers meenden dat de verkiezingsoverwinning was "gestolen", vooral vanwege de nooit bewezen bewering van Trump dat er was gefraudeerd bij de verkiezingen. Tijdens de bestorming kwamen meerdere mensen om het leven, onder wie een politieman.