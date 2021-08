Mensen met een oudere computer of laptop kunnen straks in de meeste gevallen toch Windows 11 installeren. Microsoft heeft aangekondigd een externe download te gaan aanbieden, meldt The Verge.

De techgigant meldde in juni dat het nieuwe besturingssysteem alleen te gebruiken zal zijn op apparaten met een recente processor. Het ging in dat geval om de achtste generatie Intel-chips of nieuwer. Microsoft heeft inmiddels bekendgemaakt dat ook Core X- en Xeon W-chips van Intel zullen werken.

Volgens The Verge gaat Microsoft daarnaast ook een externe download aanbieden. Daardoor kunnen ook gebruikers met een apparaat met een oudere chip het nieuwe besturingssysteem installeren.

De installatie van Windows 11 is dan wel op eigen risico, meldt Microsoft. De techgigant zegt de compatibiliteit van programma's, de algehele systeembetrouwbaarheid en toekomstige updates niet te kunnen garanderen bij een externe download.

Ook om het besturingssysteem via een externe download te kunnen installeren, worden nog bepaalde eisen door Microsoft gesteld. Gebruikers hebben een 64-bit 1 GHz-processor met meer dan twee cores nodig. Ook moet het apparaat 4 GB geheugen en 64 GB opslag hebben.