Een twaalfjarige jongen uit Londen heeft 290.000 pond (ruim 338.000 euro) verdiend aan het maken van digitale afbeeldingen van walvissen. Hij verkocht de kunstwerken als NFT, een niet-vervangbare token, schrijft The Guardian.

NFT's zijn digitale bestanden die gekoppeld zijn aan een digitaal 'iets', zoals een tweet, afbeelding of filmpje. In de NFT staat wie hiervan de eigenaar is. De tokens zijn qua techniek vergelijkbaar met bitcoin. Simpel gezegd worden NFT's verspreid over de wereld opgeslagen en kan iedereen inzien hoe deze worden verhandeld en wie eigenaar is van de token.

De verzameling gepixelde kunstwerken, met de titel Weird Whales, van de twaalfjarige Benyamin Ahmed ging viraal tijdens de schoolvakantie. Het gaat om 3.350 verschillende afbeeldingen van walvissen, die hij per stuk verkoopt.

De jongen promootte zichzelf via Twitter, LinkedIn en YouTube. "Mensen voelden zich verbonden met mijn verhaal omdat ik zo jong ben. Ineens was mijn verhaal overal", zegt hij tegen The Guardian.

Voorlopig bewaart hij zijn inkomsten in ethereum, de cryptocurrency die ook werd gebruikt om de kunstwerken te verkopen.