Een personage in de game Overwatch krijgt een andere naam vanwege de lopende rechtszaak tegen uitgever Activision Blizzard, heeft het spel bekendgemaakt op Twitter.

Het personage waar het om gaat heet McCree. De cowboy is vernoemd naar Blizzard-ontwerper Jesse McCree, die onlangs is ontslagen. Hoewel het bedrijf geen precieze reden voor zijn vertrek heeft genoemd, hangt het ontslag samen met de rechtszaak die tegen het bedrijf loopt.

Vorige maand werd bekend dat de Amerikaanse staat Californië een rechtszaak heeft aangespannen tegen Activision Blizzard. Een toezichthouder deed twee jaar lang onderzoek naar de werkcultuur binnen het bedrijf en concludeerde dat vrouwelijke werknemers worden gediscrimineerd en seksueel geïntimideerd.

McCree is niet de enige werknemer die is ontslagen. Ook Luis Barriga (gamedirecteur Diablo 4) en Jonathan LeCraft (World of Warcraft-ontwerper) moesten het bedrijf gedwongen verlaten. Eerder werd al bekend dat Blizzard-directeur J. Allen Brack is opgestapt.