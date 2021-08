Het was deze week precies een decennium geleden dat Tim Cook aan het roer van Apple kwam te staan. Hij nam destijds het stokje over van zijn voorganger Steve Jobs - niet de minste om in de voetsporen van te treden. Zo heeft Cook het er de afgelopen tien jaar van afgebracht.

Het is 24 augustus 2011 als Steve Jobs aankondigt af te treden als CEO van Apple. In een afscheidsbrief schrijft hij dat hij niet meer kan voldoen aan de verplichtingen en verwachtingen van zijn functie. Hij noemt geen reden voor zijn terugtreden.

Jobs maakt in dezelfde brief bekend dat Tim Cook zijn opvolger wordt. Cook werkt al sinds 1998 bij Apple en is op dat moment nog operationeel directeur. Zes weken later overlijdt Jobs aan de gevolgen van alvleesklierkanker.

Niet iedereen was meteen enthousiast over het feit dat Cook het stokje overnam. Critici vroegen zich af of hij wel over dezelfde mate van creativiteit als Jobs zou bezitten. Ook waren er twijfels of hij wel op hetzelfde niveau kon innoveren.

Tim Cook en Steve Jobs tijdens een presentatie in 2010. Foto: Getty Images

Laten leiden door intuïtie

Cook heeft altijd gezegd dat hij zich laat leiden door zijn intuïtie, die hij naar eigen zeggen te danken heeft aan Jobs. En niet zonder succes: Cook introduceerde door de jaren heen verschillende nieuwe iPhones, MacBooks en andere producten. Er zijn meer accessoires dan ooit en ook de hoeveelheid diensten is flink uitgebreid.

Daarnaast is Apple onder leiding van Cook uitgegroeid tot een bedrijf dat meer dan 2 biljoen dollar (bijna 1.700 miljard euro) waard is op de beurs. Het is het eerste Amerikaanse beursgenoteerde bedrijf ooit dat zoveel geld waard is.

Onder zijn leiding zijn er ook dingen misgegaan. Zo bracht Apple in 2018 de HomePod uit, een speaker met ingebouwde Siri. Het apparaat werd in Nederland nooit uitgebracht. In andere landen viel de verkoop tegen, vermoedelijk door de hoge prijs. Eerder dit jaar besloot Apple definitief te stoppen met de productie van de HomePod.

Tim Cook tijdens een presentatie over de HomePod in 2017. Foto: Getty Images

Onder Cook kreeg Apple ook kritiek

Daarnaast kon Apple onder Cook op flink wat kritiek rekenen, onder andere over het bewust trager maken van de iPhone 6 in 2017. Het bedrijf ging door het stof, omdat iPhone-bezitters niet over de update werden geïnformeerd en mogelijk een vervangende telefoon of batterij kochten vanwege het trager worden van het oude apparaat.

Ook bleek bijvoorbeeld in 2019 dat Apple externe mensen inhuurde om naar sommige Siri-gesprekken te luisteren om zo de dienst te verbeteren. Het bedrijf vroeg hiervoor geen toestemming aan gebruikers en meldde dit ook niet expliciet.

Niet nog tien jaar aan het roer

Hoe Cook de toekomst voor zich ziet? Hij verwacht zijn CEO-schap niet te verdubbelen. "Nog eens tien jaar? Vermoedelijk niet. Ik voel me nu geweldig, maar 2031 is nog ver weg. Nog tien jaar als CEO voelt als een heel lange tijd", zei hij eerder dit jaar in een interview met The New York Times.

Hij geeft daarin ook aan nog geen idee te hebben wat hij gaat doen als zijn tijd bij Apple voorbij is. "Ik houd zoveel van dit bedrijf. Ik kan me een leven zonder Apple niet voorstellen", aldus Cook.