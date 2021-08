De videoapp TikTok onderneemt actie tegen de zoheten 'milk crate challenge', waarbij mensen piramides bouwen van kratten en er vervolgens meestal vanaf vallen. Video's en hashtags zijn verwijderd door de app.

"TikTok verbiedt content waarin gevaarlijk gedrag wordt gepromoot of verheerlijkt. We verwijderen video's en sturen mensen die ernaar zoeken door naar onze richtlijnen om dit soort materiaal te ontmoedigen", aldus een woordvoerder tegen Business Insider. "We moedigen iedereen aan om voorzichtig te zijn, zowel online als offline."

De challenge werd vooral gedeeld via twee hashtags: #milkcratechallenge en #cratechallenge. De filmpjes zijn meer dan 71 miljoen keer bekeken op het platform. Inmiddels levert zoeken op de hashtags dus niets meer op.

TikTok heeft niet bekendgemaakt hoeveel video's en tags er zijn verwijderd.