Het online forum Reddit gaat niet in op een oproep van moderatoren om meer te doen tegen misinformatie over het coronavirus op het platform. Volgens CEO Steve Huffman is onenigheid "onderdeel van Reddit en het fundament van onze democratie".

De mededeling van Huffman volgt op een oproep van een aantal moderatoren van grote subreddits (subfora op de site), die het bedrijf ertoe opriepen meer te doen tegen de grote hoeveelheid misinformatie over vaccins en het coronavirus. De moderatoren vinden dat het platform maanden geleden al had moeten ingrijpen.

"Er is toegestaan dat misinformatie en leugens zijn verspreid door een gebrek aan actie en kwaadgezindheid, en dit sleept voort ten koste van mensenlevens. Deze hoeveelheid aan misinformatie is problematisch en gevaarlijk." De oproep is meer dan 160.000 keer 'omhoog gestemd' door gebruikers.

Reddit is dus niet van plan om het beleid te wijzigen. Volgens Huffman is het CDC, het Amerikaanse RIVM, wel de beste plek om goede informatie over het coronavirus te krijgen, en hij roept ook iedereen ertoe op zich te laten vaccineren. Desalniettemin wil hij ook dat Reddit een plek blijft voor "authentieke discussies en debat". Daaronder vallen volgens hem ook "kritiek op de mening van de meerderheid" en "kritiek op het beleid ten aanzien van wie er wel of niet wordt geweerd van het platform".

Overigens betekent dat niet dat alles mag op Reddit. Huffman verduidelijkt dat het nog steeds niet toegestaan is om illegale of gevaarlijke dingen te promoten, zoals het plaatsen van nepvaccinatiebewijzen of het aanmoedigen van mensen om bleek te drinken.