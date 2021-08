Als gevolg van een schikking in een rechtszaak versoepelt Apple zijn App Store-regels een beetje. Appontwikkelaars mogen gebruikers voortaan mailen om hen te informeren over goedkopere manieren om een abonnement af te sluiten bij hun dienst.

Apple pakt commissie op betalingen die via de App Store lopen, zoals abonnementen. Maar als gebruikers een abonnement laten afsluiten via bijvoorbeeld hun eigen website, zou die commissie worden verlaagd van 30 naar 15 procent. Zo kunnen appontwikkelaars dus goedkopere abonnementen aanbieden (of meer omzet pakken) voor dezelfde prijs.

De schikking is de uitkomst van een bijna twee jaar oude rechtszaak die namens Amerikaanse appontwikkelaars werd gestart. De schikking adresseert ook een probleem dat werd aangekaart door een rechter die binnenkort een oordeel velt over een andere zaak die werd gestart door Epic Games, de maker van de populaire game Fortnite.

Apple heeft appontwikkelaars lang verboden om gebruikers te mailen met informatie over hoe ze buiten de iOS-app een abonnement kunnen afsluiten. Hoewel de nieuwe regels nog niet toestaan dat appontwikkelaars binnen de app zelf vertellen hoe gebruikers een goedkoper abonnement kunnen afsluiten, mogen ze voortaan wel mailen.

Apple zal daarnaast een fonds van 100 miljoen dollar (zo'n 85 miljoen euro) opzetten om geld uit te keren aan duizenden appontwikkelaars die met juridische kosten van 250 tot 30.000 dollar zitten. Daarnaast krijgen ontwikkelaars meer flexibiliteit om de prijzen van hun apps te bepalen. Nu zijn er ongeveer honderd opties, dat worden er vijfhonderd.

De schikking kan gezien worden als een doorbraak voor ontwikkelaars die al jaren klagen over de hoge commissies van Apple. Richard Czeslawski, de CEO van Pure Sweat Basketball en een van de appontwikkelaars die de rechtszaak heeft aangespannen, noemt de schikking een "gamechanger".