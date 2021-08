Veel sekswerkers zagen het al een tijdje aankomen dat OnlyFans seksueel expliciete content zou gaan verbieden. Hoewel het platform de beslissing inmiddels weer heeft teruggedraaid, kijkt de groep toch verder naar alternatieven. "Het is een wake-upcall."

OnlyFans kondigde vorige week aan seksuele expliciete content te gaan verbieden vanwege toenemende druk vanuit de bankensector en betalingsdienstverleners. Die zouden niet meer met het platform willen samenwerken. Toch maakte het platform woensdag bekend de beslissing om dit soort content te gaan verbieden weer terug te draaien.

Volgens sekswerker Moira Mona zagen zij en haar collega's de bui al een tijdje hangen. "Er waren al langer problemen met OnlyFans. Sommige sekswerkers kregen waarschuwingen van het platform omdat ze hun werk op andere sociale netwerken promootten. Ook werden er accounts van sekswerkers zonder reden geblokkeerd en waren er problemen met de uitbetalingen."

Toch ontstond er onder sommige sekswerkers lichte paniek toen OnlyFans aankondigde seksueel expliciete content te gaan verbannen. "Hoewel we de bui al een tijdje zagen hangen, was het nog wel de vraag wanneer het platform die beslissing precies zou nemen. Er ontstond onder sommige sekswerkers dus toch een beetje stress. Je moet je werk toch in een korte tijd naar een ander platform overzetten."

Hoewel de beslissing van OnlyFans inmiddels is teruggedraaid, stappen volgens Mona veel sekswerkers toch over naar andere platforms. "Veel mensen boden hun werk ook al op verschillende platforms aan. Maar de manier waarop het nu is gegaan, door het aan te kondigen en weer terug te draaien, is raar. Ik snap wel dat veel mensen nu denken: bekijk het maar."

Sekswerkers willen horizon verbreden

Ook sekswerker Yvette Luhrs ziet dat er een verschuiving bezig is. "Je ziet een verschil tussen mensen die al langer in de industrie zitten en sekswerkers die pas net begonnen zijn. De mensen die het werk al langer doen, waren al actief op verschillende platforms. Voor nieuwere sekswerkers is het een wake-upcall. Zij zien nu in dat ze hun horizon moeten verbreden. Je mag dan bij een groot platform zitten, het rommelt toch."

OnlyFans berekent commissie over de verdiensten van zijn gebruikers. Dit percentage ligt volgens Luhrs op andere platforms echter vaak hoger. "Dat is het grootste voordeel van OnlyFans. Tegelijkertijd zien sekswerkers dat andere platforms stabieler zijn. Het is voor nu fijn dat de beslissing is teruggedraaid, maar je weet niet wat er in de toekomst zal gebeuren."