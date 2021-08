Wat is de beste laptop van 15 inch? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Laptops van 15 inch worden het meest verkocht. Ze zijn het beste compromis voor thuis én onderweg. Het formaat is groot genoeg om prettig op te werken en klein genoeg om in de meeste tassen te passen.

De Consumentenbond test verschillende formaten laptops op onder meer snelheid, schermkwaliteit, hardware en gebruiksgemak. Er zijn in totaal 117 laptops getest die verkrijgbaar zijn. Let op: door de toegenomen vraag vanwege de coronacrisis is de verkrijgbaarheid wel beperkter dan normaal.

Binnen de categorie 15 inch is een laptop van Microsoft de Beste uit de Test. Een laptop van Lenovo is de Beste Koop.

Beste uit de Test: Microsoft Surface Laptop 4 Zwart (5IM-00009)

Dit model van Microsoft heeft een behoorlijk prijskaartje. Maar daar krijg je wel een uitstekende laptop voor terug. De snelle Intel Core i7 1185G7 processor en 16 GB werkgeheugen zorgen voor veel rekenkracht.

De laptop is lekker snel en zware programma's draaien soepel. Hij start op in zo'n negentien seconden. Daarnaast heeft hij een prima wifiontvanger die zorgt voor een goed bereik en een snelle internetverbinding.

Het scherm is een touchscreen met een hoge resolutie van 2.496 x 1.664 pixels. De kleurweergave en het contrast zijn goed. Alleen de grijstinten worden wat minder goed weergegeven. Het scherm is glanzend, wat meer lichtreflecties kan betekenen. Gelukkig heeft het scherm ook een hoge maximale helderheid, waardoor je daar minder snel last van zult hebben.

De accu van deze laptop is uitstekend. Bij gemiddeld gebruik kun je op een volle accu zo'n tien uur werken.

De laptop heeft twee USB 3-aansluitingen, waarvan een USB-C. Dit zijn er wel wat weinig. Daarnaast heeft hij geen HDMI-aansluiting. Dat kan een minpuntje zijn als je een losse monitor wilt aansluiten. Je kunt wel een losse monitor aansluiten via de USB-C-poort. Je hebt dan vaak een adapter of speciale kabel nodig (USB-C naar HDMI of DisplayPort). De meeste monitoren hebben namelijk geen USB-C-aansluiting.

Beste Koop: Lenovo IdeaPad 3 (82KU00CGMH)

Dit model is een stuk goedkoper en een prima alternatief voor als je liever wat minder geld uitgeeft. Hij is voorzien van een AMD Ryzen 5 5500U processor en heeft 8 GB werkgeheugen. Dit zorgt voor behoorlijk wat rekenkracht.

De laptop start heel snel op, in zo'n negen seconden. Hij doet wat betreft werksnelheid niet veel onder voor de Beste uit de Test.

De wat oudere wifiontvanger is minder snel. Het bereik is wat minder groot en de internetsnelheid is daardoor lager. Maar als je thuis een goed wifinetwerk hebt, merk je daar in de praktijk weinig van.

Hij is voorzien van een scherm met een resolutie van 1.920 x 1.080 pixels. Het is geen touchscreen. Het scherm is mat, waardoor je minder snel last hebt van lichtreflecties. Het contrast en de kijkhoeken zijn prima. De maximale helderheid en de kleurweergave zijn wat minder goed.

De accuduur is goed, maar niet uitzonderlijk. Bij gemiddeld gebruik gaat een volle accu zo'n 7,5 uur mee.

Verder heeft hij een HDMI-aansluiting en is voorzien van drie USB 3-aansluitingen, waarvan een USB-C is.

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.